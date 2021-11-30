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15:37, 30 ноября 2021 года

Орловщина и РЖД договорились продолжить сотрудничество

Соглашение о взаимодействии в области железнодорожного транспорта скрепили подписями губернатор Андрей Клычков и глава МЖД Михаил Глазков.


Орловская область и ОАО «Российские железные дороги» подписали документ о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Соглашение подписано губернатором Андреем Клычковым и главой МЖД Михаилом Глазковым, – сообщает сайт регионального правительства.

Стороны договорились взаимодействовать в целях повышения уровня пассажиро- и грузоперевозок, безопасности, а также создавать условия для развития железнодорожного транспорта и соответствующей инфраструктуры. Соглашение заключено с прицелом на перспективы Орловщины в области промпроизводства – напомним, что недавно РЖД заявило о планах создать в особой экономической зоне «Орёл» транспортно-логистический узел.

Комментируя соглашение, Михаил Глазков отметил успехи орловских железнодорожников в минувшем году. В 2021-ом регион показал 10-процентный рост объема грузоперевозок и 20-процентное увеличение пассажироперевозок.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области


Артём Ежаков
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