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16:03, 30 ноября 2021 года

В Орле предложили продлить возможность пребывания паллиативных пациентов в детских стационарах до достижения ими 21 года

Оказание паллиативной помощи стало одной из главных тем в ходе встречи вице-спикера Госдумы и представителей властей Орловщины


Вице-спикер Госдумы и экс-омбудсмен РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова ознакомилась с работой Семейного МФЦ на ул. Лескова. Многофункциональный центр был создан по инициативе участников социального кластера. Предложение поступило в сентябре прошлого года, а в мае МФЦ открыл двери посетителям.

Здесь орловцы могут безвозмездно получить различную оперативную помощь без лишней бумажной волокиты. Перечень направлений работы центра представлен образованием, здравоохранением, отдыхом, работой, культурой и спортом, жильём, пособиям и выплатам, адресной помощью. Здешние специалисты могут оказать информационную, юридическую, психологическую и гуманитарную поддержку.

В ходе визита в Семейный МФЦ в Орле Анна Кузнецова обратила внимание на необходимость оказания паллиативной помощи, в том числе и взрослому населению. Совсем недавно соцкластером был запущен социальный проект «Белая лилия». Это служба сестринского патронажа, оказывающая помощь тяжелобольным детям и их семьям на дому.
«Мы проанализируем опыт Орловской области по созданию Семейного МФЦ, чтобы методически его представить и вписать в правовое поле для реализации в других регионах», заявила Анна Кузнецова во время рабочей встречи с Андреем Клычковым.
Тема оказания паллиативной помощи также обсуждалась во время встречи с председателем облсовета Леонидом Музалевским, первым вице-спикером регионального парламента Михаилом Вдовиным, депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко и митрополитом Орловским и Болховским Тихоном.  Во время беседы Леонид Музалевский обратился к Анне Кузнецовой с просьбой инициировать изменение закона и закрепить возможность продолжать лечение пациентов с паллиативным статусом в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям, до достижения ими возраста 21 года.

Кузнецова ответила, что первой задачей она видит совершенствование паллиативной помощи взрослым.«Не должно быть этой границы перехода», — подчеркнула она. Второй целью вице-спикер назвала поиск законодательных решений.

Фото пресс-службы правительства Орловской области




Артём Ежаков
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