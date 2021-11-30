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15:42, 30 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Тоннель для пешеходов на Красном мосту сегодня сдуло ветром.



- В регион приехала зампред Госдумы Анна Кузнецова. Что планирует посмотреть бывший детский омбудсмен?



- Мал золотник, да дорог. Орловцы сетуют на худобу своих пакетов с продуктами. Какие механизмы предлагают власти для сдерживания роста цен?



-Достойная прибавка к зарплате. Наш корреспондент предлагает чаще смотреть в мусорное ведро.



- Между умными и красивыми разрываться не пришлось. Орловские студенты сочетают в себе всё.



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