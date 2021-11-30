вторник 30.11.2021 17:14:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:56, 30 ноября 2021 года

Почему орловцы платят больше?

Орловщина – десятый регион в ЦФО по росту цен на продовольственные товары и занимает второе место по увеличению стоимости яиц и крупы. Экономисты говорят, что подорожание связано с пандемией, но резких скачков нет. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» отправилась в продуктовый супермаркет, где пообщалась с покупателями и представителями магазина.


Для Валентины Овешниковой поход в магазин за продуктами в последнее время стал сродни испытанию – почти невозможно «вкусненькое» купить и при этом не потратиться.

Валентина Овешникова, жительница г. Орла: «Раньше приходишь в магазин, возьмёшь хлеб, колбасу, сыр, масло сливочное – рублей 400 выходит, сейчас это ощутимо около тысячи рублей».

То, что цены выросли, говорят и работники Орёлстата. В качестве главного доказательства – цифры. Непродовольственные товары стали дороже практически на 9%, стоимость услуг прибавила чуть больше 4%, в лидерах – продукты.

Марина Андреюк, заместитель руководителя Орёлстата: «В Орловской области продовольственные товары в октябре 2021-го по сравнению с октябрем прошлого года возросли на 12,3%, опередив РФ на 1,4% и превысив в 2,4 раза рост продовольственных товаров, складывающийся в прошлом году по сравнению с 2019 годом».

В Орёлстате выяснили – наш регион в топе по росту цен на свинину, гречневую крупу, колбасы. Те, кто любит лакомиться хлебобулочными изделиями, теперь платят на 10% больше, а те, кто не мыслит жизни без яичницы, и вовсе на 50 %. Подскочили в цене на 2% и овощи – капуста, картофель и помидоры. В департаменте промышленности говорят, пандемия, особенно первые ее полгода, внесла коррективы.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Экономика не работала как должное – печатались деньги, возникла инфляция. Вторая составляющая – нарушение технологических производственных цепочек, которое произошло во всем мире, многие предприятия уменьшили выпуск своей продукции, спрос остался, цены растут.

Бороться с ростом цен трудно, однако в крупных продуктовых магазинах идут навстречу покупателям – карты лояльности, акции, которые позволяют орловцам покупать продукты и другие товары по более низкой цене. Вот только покупая продукты по акции, не забывайте проверять их срок годности. На всякий случай.


Юлия Опанасюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.