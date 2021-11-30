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15:56, 30 ноября 2021 года Почему орловцы платят больше? Орловщина – десятый регион в ЦФО по росту цен на продовольственные товары и занимает второе место по увеличению стоимости яиц и крупы. Экономисты говорят, что подорожание связано с пандемией, но резких скачков нет. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» отправилась в продуктовый супермаркет, где пообщалась с покупателями и представителями магазина.





Для Валентины Овешниковой поход в магазин за продуктами в последнее время стал сродни испытанию – почти невозможно «вкусненькое» купить и при этом не потратиться.



Валентина Овешникова, жительница г. Орла: «Раньше приходишь в магазин, возьмёшь хлеб, колбасу, сыр, масло сливочное – рублей 400 выходит, сейчас это ощутимо около тысячи рублей».

То, что цены выросли, говорят и работники Орёлстата. В качестве главного доказательства – цифры. Непродовольственные товары стали дороже практически на 9%, стоимость услуг прибавила чуть больше 4%, в лидерах – продукты.



Марина Андреюк, заместитель руководителя Орёлстата: «В Орловской области продовольственные товары в октябре 2021-го по сравнению с октябрем прошлого года возросли на 12,3%, опередив РФ на 1,4% и превысив в 2,4 раза рост продовольственных товаров, складывающийся в прошлом году по сравнению с 2019 годом».

В Орёлстате выяснили – наш регион в топе по росту цен на свинину, гречневую крупу, колбасы. Те, кто любит лакомиться хлебобулочными изделиями, теперь платят на 10% больше, а те, кто не мыслит жизни без яичницы, и вовсе на 50 %. Подскочили в цене на 2% и овощи – капуста, картофель и помидоры. В департаменте промышленности говорят, пандемия, особенно первые ее полгода, внесла коррективы.

Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Экономика не работала как должное – печатались деньги, возникла инфляция. Вторая составляющая – нарушение технологических производственных цепочек, которое произошло во всем мире, многие предприятия уменьшили выпуск своей продукции, спрос остался, цены растут.

Бороться с ростом цен трудно, однако в крупных продуктовых магазинах идут навстречу покупателям – карты лояльности, акции, которые позволяют орловцам покупать продукты и другие товары по более низкой цене. Вот только покупая продукты по акции, не забывайте проверять их срок годности. На всякий случай.





Юлия Опанасюк



