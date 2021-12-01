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17:43, 30 ноября 2021 года

Ветер сломал Тургеневский дуб в Спасском-Лутовиново

Дубу, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет.


Сегодняшний ураганный ветер сломал символ Спасского-Лутовиново – знаменитый Тургеневский дуб. Также порывы, доходящие до 30 м/с, убили несколько старых елей, ясеней, берёз и лип. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Дубу, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет. В 2021 году наш знаменитый «земляк» получил титул главного дерева страны. В феврале он должен был бороться за звание главного дерева Европы.
Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира».
Фото пресс-службы музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»


Артём Ежаков
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