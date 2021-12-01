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17:37, 30 ноября 2021 года Приют для собак в деревне Болотово обвинили в жестоком обращении с животными В соцсетях появился гневный пост со снимками, подтверждающими жестокое обращение с питомцами. Кто автор поста, и соответствует ли описание действительности, узнала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Эта история началась с пропажи двух бездомных дворняг в Курской области. Наталья Мирошниченко их подкармливала, а когда собаки исчезли, женщина стала их разыскивать и нашла на Орловщине, в приюте. В ушах ещё не стерилизованных собак она нашла бирки, а содержание животных возмутило женщину. Затем в соцсетях появился пост с фотодоказательствами жёсткого обращения с четверолапыми, но один из снимков оказался из другого приюта того же подрядчика – в Звягинках. Там собаки содержатся на карантине.



Как выяснилось, в Орловской области курские животные оказались из-за географии работы подрядчика «Экосервис». Она охватывает и соседние регионы. Само здание приюта – бывший зимник для крупного рогатого скота. Что касается бирок, как уверяет подрядчик, их вешают в момент отлова.



Часто в Болотово приезжают зоозащитники. По закону их обязаны пустить.



Виталия Румянцева, зоозащитник, руководитель НКО, руководитель благотворительной организации помощи животным: «Когда мы приезжали без предупреждения, мы видели, что животные лежат на бетонном полу, есть животные после операции, если это холодное время года, то они дрожат от холода».

В день визита нашей съёмочной группы – в вольерах резиновые коврики, посыпанные опилками. Есть деревянный настил. Холодно. По норам в вольере чуть более двух метров могут содержаться две особи.



Заказчик – областное управление ветеринарии – качеством услуг доволен. А имеющиеся вопросы нужно задавать законодателям.



Виталий Сиротин, заместитель начальника управления ветеринарии Орловской области: «Все взаимосвязано с жестоким обращением животных. Если кто-то посчитает, что собака агрессивна, её придётся отправить в приют. Второй момент – до сих пор не установлена административная ответственность за нарушение правил содержания животных».

Нет и порядка учёта животных. В 2021 году на отлов было выделено 9 миллионов – на них в регионе простерилизовали 760 собак. В следующем цифра будет чуть меньше, как и финансирование. Возможно, появится муниципальный приют, на него заложено около 40 миллионов рублей.





Анна Вайсергисер



