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17:45, 30 ноября 2021 года В Орле по факту нападения на людей, вступившихся за подростков, возбуждено уголовное дело За групповое хулиганство им грозит до семи лет тюрьмы.





В Орле на возможных инициаторов потасовки возле футбольного поля на ул. Советской завели уголовное дело за групповое хулиганство. Им грозит до семи лет тюрьмы. Напомним, что преступление произошло в воскресенье, 28 ноября. Двое нетрезвых парней угрожали подросткам и избили вступившихся за них мужчину и женщину. Пострадавшие написали заявления в полицию.



Фигуранты уже были оштрафованы, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



