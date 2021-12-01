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9:09, 1 декабря 2021 года Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом О ситуации с распространением ВИЧ-инфекции рассказала заведующая эпидемиологическим отделением Орловского центра СПИД.





- За девять месяцев 2021 года в РФ официально зарегистрировано порядка 55 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.



- За последние два года в Орловской области отмечается снижение распространения ВИЧ-инфекции на 30%.



- Ограничительные мероприятия, связанные с новой коронавирусной инфекцией, не коснулись деятельности Орловского центра СПИД. Всем, кто состоит на диспансерном наблюдении, оказывается помощь.



- ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Все зарегистрированные на территории РФ вакцины могут использоваться для профилактики новой коронавирусной инфекции.



- В Орловской области в течение восьми лет наблюдается сдвиг инфекции в старшие возрастные группы - от 30 до 40 лет. За последние два-три года ВИЧ-инфекция выявляется у людей 50-60 лет и старше.



- Моменты заражения и выявления инфицирования не совпадают. У людей старшего возраста ВИЧ-инфекция выявляется при обращении за медицинской помощью.



Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в любой поликлинике и в центре СПИД. Тестирование проводится бесплатно.





Елена Литинская



