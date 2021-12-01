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9:09, 1 декабря 2021 года

Сегодня - Всемирный день борьбы со СПИДом

О ситуации с распространением ВИЧ-инфекции рассказала заведующая эпидемиологическим отделением Орловского центра СПИД.


- За девять месяцев 2021 года в РФ официально зарегистрировано порядка 55 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

- За последние два года в Орловской области отмечается снижение распространения ВИЧ-инфекции на 30%.

- Ограничительные мероприятия, связанные с новой коронавирусной инфекцией, не коснулись деятельности Орловского центра СПИД. Всем, кто состоит на диспансерном наблюдении, оказывается помощь.

- ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Все зарегистрированные на территории РФ вакцины могут использоваться для профилактики новой коронавирусной инфекции.

- В Орловской области в течение восьми лет наблюдается сдвиг инфекции в старшие возрастные группы - от 30 до 40 лет. За последние два-три года ВИЧ-инфекция выявляется у людей 50-60 лет и старше.

- Моменты заражения и выявления инфицирования не совпадают. У людей старшего возраста ВИЧ-инфекция выявляется при обращении за медицинской помощью.

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию можно в любой поликлинике и в центре СПИД. Тестирование проводится бесплатно.


Елена Литинская
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