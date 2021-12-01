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6:44, 1 декабря 2021 года Орловская прокуратура вступилась за бывшую узницу концлагерей Соцзащита неправомерно отказала пожилой женщине в полной компенсации расходов за взносы на капремонт.





Прокуратура Советского района Орла в суде добилась от областного центра соцзащиты населения назначения полной компенсации расходов за взносы на капремонт бывшей узнице концлагерей, – сообщает сайт регионального надзорного ведомства. Как одиноко проживающая и достигшая возраста старше 80 лет, женщина имела право на эту льготу, однако изначально ей было отказано. Тогда пенсионерка обратилась в прокуратуру, которая и восстановила справедливость.





Артём Ежаков



