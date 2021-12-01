Главная » Новости



7:47, 1 декабря 2021 года ТОСЭР «Мценск» пополнилась новым резидентом Им стало инженерно-производственное предприятие «ЭнергоПроф».





Инженерно-производственное предприятие «ЭнергоПроф» стало новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Об этом сообщает сайт областного правительства. Компания строит здесь завод по производству блок-контейнерных установок и электрощитового оборудования.



В этот проект планируется вложить свыше 11 миллионов рублей. Его реализация позволит создать 46 рабочих мест. Подчёркивается, что продукция будущего завода пользуется высоким спросом.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



