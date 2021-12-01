ТОСЭР «Мценск» пополнилась новым резидентом

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7:47, 1 декабря 2021 года
ТОСЭР «Мценск» пополнилась новым резидентомИм стало инженерно-производственное предприятие «ЭнергоПроф».
Инженерно-производственное предприятие «ЭнергоПроф» стало новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Об этом сообщает сайт областного правительства. Компания строит здесь завод по производству блок-контейнерных установок и электрощитового оборудования.
В этот проект планируется вложить свыше 11 миллионов рублей. Его реализация позволит создать 46 рабочих мест. Подчёркивается, что продукция будущего завода пользуется высоким спросом.
Фото пресс-службы областного правительства
Артём Ежаков