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8:50, 1 декабря 2021 года На Орловщине отремонтирован участок трассы Р-119 В этом году в регионе обновили уже 50 километров федеральных дорог.





В Орловской области завершен капремонт участка федеральной автотрассы Р-119 «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» в Покровском и Ливенском районах. Об этом сообщает сайт регионального правительства.



В этом году ФКУ Упрдор Москва-Харьков обновило уже 50 километров федеральных дорог в регионе. До конца текущего года они закончат капремонт моста через реку Мезенку на 202-м километре дороги Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков



