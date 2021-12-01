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21:20, 30 ноября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина лишилась своего главного дерева. Сегодня дуб, посаженный Тургеневым, стихия вырвала с корнем.



- Ветер повалил часть ограждения пешеходного перехода на Красном мосту в Орле. Доступ на переправу с 23:00 до 6:00 будет временно запрещён.



- Региональный опыт в сфере материнства и детства сегодня оценила зампред Госдумы Анна Кузнецова.



- Приют для собак в деревне Болотово обвинили в жестоком обращении с животными. В ситуации разбиралась съёмочная группа ГТРК «Орёл».



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