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21:20, 30 ноября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Орловщина лишилась своего главного дерева. Сегодня дуб, посаженный Тургеневым, стихия вырвала с корнем.
- Ветер повалил часть ограждения пешеходного перехода на Красном мосту в Орле. Доступ на переправу с 23:00 до 6:00 будет временно запрещён.
- Региональный опыт в сфере материнства и детства сегодня оценила зампред Госдумы Анна Кузнецова.
- Приют для собак в деревне Болотово обвинили в жестоком обращении с животными. В ситуации разбиралась съёмочная группа ГТРК «Орёл».
Вести-Орёл