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20:15, 30 ноября 2021 года

Орловский опыт в сфере материнства и детства сегодня оценила зампред Госдумы Анна Кузнецова

Анна Кузнецова встретилась с губернатором области Андреем Клычковым, коллегами из заксобрания, побывала в семейном МФЦ и в школе.


Анна Кузнецова известна в нашей стране как активный борец и защитник прав матери и детей. Потому и вопросы для неё подготовили непростые. Леонид Музалевский от облсовета передал заместителю председателя Госдумы письмо с законодательной инициативой об увеличении возраста, в котором тяжёлобольной ребёнок может рассчитывать на паллиативную помощь. Предложено продлить возможность пребывания паллиативных пациентов в детских стационарах до достижения ими 21 года.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ: «Первая задача - это совершенствование паллиативной помощи взрослым, чтобы не было этой границы перехода, а вторая - возможно, по решению врачей, продлевать этот статус».

Вопрос требует экспертного обсуждения. И началось оно также в нашем регионе, на базе Семейного МФЦ, ради которого, отчасти, Анна Кузнецова и приехала в наш регион. Вопрос оказания паллиативной помощи задаёт практически каждая третья обращающаяся сюда семья.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ: «Планирую встретиться с отцом Александром Ткаченко - руководителем «Круга добра», основателем детских хосписов по стране. Мы с ним обсудим эту тему, я думаю, решение здесь точно должно быть найдено».

Само учреждение - орловский Семейный МФЦ - Анна Кузнецова назвала уникальным. В одном окне здесь собраны все госструктуры и службы, в зону ответственности которых и входит решение проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас мы ведём речь о масштабировании этих планов по размещению в Ливнах, Мценске, и в дальнейшем - в других районных центрах нашей области».

Как отметила Анна Кузнецова, по примеру Орловской области подобные семейные центры создадут по всей стран. Но прежде, чем областные проекты и программы выйдут на федеральный уровень, их должны оценить эксперты. Такую группу Анна Кузнецова пообещала собрать.

Посетила столичная делегация и проблемный орловский объект. Детский сад на Планерной в срок не открыли, пришлось менять подрядчика. Сейчас темпы строительства наверстывают. Здание готово. Новый сад - это ясли, рассчитанные на 80 детей от полутора до трех лет. Оборудование для кухни завезли. Ясли - свободная территория и для малышей с особенностями развития. Родители тридцати детей ждут открытия, так же как и персонал. Как сообщил представитель подрядчика, срок сдачи объекта - 12 декабря этого года.

Срок появления пристройки к сороковому лицею не такой точный. Проект обещают подготовить к весне. Корпус построят рядом и соединят со старым крытым переходом. В новом корпусе будет своя столовая и свой спортзал. Здание будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рассчитана пристройка на пятьсот школьников. Строительство решит проблему второй смены. В этом году школа перешагнула тридцатилетний рубеж. Написан свой гимн, есть и герб. Надпись на нём гласит «Имей мужество использовать свой разум». Ей следуют почти полторы тысячи учеников.

Лакмусовой бумажкой при рабочих поездках в регион для Анны Кузнецовой становятся личные приёмы. Встретилась она и с орловцами в общественной приёмной партии «Единая Россия».

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ: «Со своей стороны проанализируем эффективность работы региональных отделений по работе с гражданами, и, безусловно, проанализируем те вопросы, с которыми приходят люди. Потому что это важная информация для того, какие решения правильно отзываются, какие нужно докручивать, дорабатывать в регионах, а какие нужно буквально менять на федеральном уровне».

По результатам личного приёма уже принято решение о помощи нескольким орловцам в вопросах поставки медицинских препаратов. А в женской консультации №1 по программам наказов избирателей должна появиться комфортная мебель для будущих мам.


Анна Вайсергисер, Антон Киселёв
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