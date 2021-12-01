Память погибшего Тургеневского дуба будет увековечена

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21:25, 30 ноября 2021 года
Память погибшего Тургеневского дуба будет увековеченаОб этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В Орловской области проработают меры по увековечению памяти Тургеневского дуба. Сегодня его на 199-ом году жизни повалил шквалистый ветер.
В заповеднике сформирован запас саженцев-потомков погибшего дерева.
«Придется искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию», – заявил Клычков.
Он сообщил, что уже связывался с опытными специалистами различных областей по вопросу случившегося.
Напомним, что Тургеневскому дубу, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет. В 2021 году наш знаменитый «земляк» получил титул главного дерева страны. В феврале он должен был бороться за аналогичное звание в Европе.
«Прошу проникнуться этой идеей общественные институты, сообщества литературоведов, музейщиков, историков, всех неравнодушных граждан. Все предложения будут услышаны, каждое мнение будет учтено. Вместе мы сможем запечатлеть память о нашем знаменитом земляке», – написал глава региона в социальных сетях.
Артём Ежаков