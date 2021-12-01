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21:25, 30 ноября 2021 года Память погибшего Тургеневского дуба будет увековечена Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В Орловской области проработают меры по увековечению памяти Тургеневского дуба. Сегодня его на 199-ом году жизни повалил шквалистый ветер.



В заповеднике сформирован запас саженцев-потомков погибшего дерева.



«Придется искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию», – заявил Клычков.

Он сообщил, что уже связывался с опытными специалистами различных областей по вопросу случившегося.

«Прошу проникнуться этой идеей общественные институты, сообщества литературоведов, музейщиков, историков, всех неравнодушных граждан. Все предложения будут услышаны, каждое мнение будет учтено. Вместе мы сможем запечатлеть память о нашем знаменитом земляке», – написал глава региона в социальных сетях. Напомним, что Тургеневскому дубу, посаженному писателем-орловцем, было 198 лет. В 2021 году наш знаменитый «земляк» получил титул главного дерева страны. В феврале он должен был бороться за аналогичное звание в Европе.





Артём Ежаков



