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9:24, 1 декабря 2021 года В Орле снова не приняли ремонт ул. Октябрьской Накануне комиссия заказчика осталась недовольна низким качеством исправления найденных ранее огрехов.





Вчера состоялась очередная неудачная приёмка ул. Октябрьской. Исправлено лишь 60% от предыдущих замечаний. Самый проблемный участок – между сквером Гуртьева и магазином «Орёл». Среди недостатков – неудобные пандусы, отсутствующая плитка, мусор. Также подрядчику предстоит соорудить здесь остановочный павильон.



Ул. Октябрьская – 1 из 10 объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированных к ремонту в этом году. Сдать её должны были ещё летом.





Артём Ежаков



