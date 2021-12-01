В Орле снова не приняли ремонт ул. Октябрьской

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9:24, 1 декабря 2021 года
В Орле снова не приняли ремонт ул. ОктябрьскойНакануне комиссия заказчика осталась недовольна низким качеством исправления найденных ранее огрехов.
Вчера состоялась очередная неудачная приёмка ул. Октябрьской. Исправлено лишь 60% от предыдущих замечаний. Самый проблемный участок – между сквером Гуртьева и магазином «Орёл». Среди недостатков – неудобные пандусы, отсутствующая плитка, мусор. Также подрядчику предстоит соорудить здесь остановочный павильон.
Ул. Октябрьская – 1 из 10 объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированных к ремонту в этом году. Сдать её должны были ещё летом.
Артём Ежаков