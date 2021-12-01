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9:45, 1 декабря 2021 года В Орле завершился первый этап проектирования нового выезда из Зареченского микрорайона Найденные Главгосэкспертизой замечания должны быть отработаны в этом месяце.





В Орле завершился первый этап проектирования нового выезда из Зареченского микрорайона – ул. Витольда Почернина в створе ул. Зареченской и ул. Царёв Брод. Главгосэкспертиза отдала документ на отработку найденных замечаний. Она должна завершиться в этом месяце, – сообщает сайт мэрии.



Также продолжаются предпроектные работы. На бумаге уже готов план пролегания трассы. Окончательно документы по строительству выезда должны быть сделаны к ноябрю 2022 года.

«Мы проектируем улицу в жилой застройке, она будет состоять из двух полос по 3,5 метра каждая, с тротуарами по обе стороны и освещением. Планируем также рассмотреть возможность обустройства велодорожек», – отметила гендиректор компании-проектировщика «Проект +» Надежда Жиляева.





Артём Ежаков



