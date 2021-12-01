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10:15, 1 декабря 2021 года В орловском отделении ПФР изменились телефоны для предварительной записи Новые номера действуют с 1 декабря.





С 1 декабря в отделении ПФР по Орловской области изменились номера для предварительной записи на прием в клиентскую службу и телефоны консультативной помощи. Об этом сообщает сайт регионального правительства.



Предварительная запись на приём во все клиентские службы областного отделения ПФР доступна по номерам:



• 8 (4862) 72-92-26;

• 8 (4862) 72-92-24;

• 8 (4862) 72-92-16.



Записаться на прием в клиентскую службу г. Орла и Орловского района можно по телефонам:



• 8 (4862) 72-92-26;

• 8 (4862) 72-92-24;

• 8 (4862) 72-92-16;

• 8 (4862) 72-92-42;

• 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 72-92-42: в вечернее время с 18:00 до 20:00 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг).



Полный перечень обновленных телефонных номеров можно найти на сайте ПФР. Там же можно записаться на приём.





Артём Ежаков



