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10:15, 1 декабря 2021 года

В орловском отделении ПФР изменились телефоны для предварительной записи

Новые номера действуют с 1 декабря.


С 1 декабря в отделении ПФР по Орловской области изменились номера для предварительной записи на прием в клиентскую службу и телефоны консультативной помощи. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Предварительная запись на приём во все клиентские службы областного отделения ПФР доступна по номерам:

• 8 (4862) 72-92-26;
• 8 (4862) 72-92-24;
• 8 (4862) 72-92-16.

Записаться на прием в клиентскую службу г. Орла и Орловского района можно по телефонам:

• 8 (4862) 72-92-26;
• 8 (4862) 72-92-24;
• 8 (4862) 72-92-16;
• 8 (4862) 72-92-42;
• 8 (4862) 72-92-16, 8 (4862) 72-92-42: в вечернее время с 18:00 до 20:00 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг).

Полный перечень обновленных телефонных номеров можно найти на сайте ПФР. Там же можно записаться на приём.


Артём Ежаков
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