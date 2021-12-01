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11:14, 1 декабря 2021 года

Под Орлом установили бюст Евграфа Комаровского

Евграф Комаровский - родоначальник войск национальной гвардии. Он сделал блестящую военную карьеру в Петербурге, а выйдя в отставку, переехал в имение жены, в село Городище. В 252-ю годовщину со дня рождения военачальника там установили бюст Комаровского. На церемонии открытия побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Евграф Комаровский родился и вырос в Петербурге, стал основателем внутренней стражи России - это прообраз нынешних войск национальной гвардии. В селе Городище - усадьбе жены - провёл значимую часть жизни. После выхода в отставку, он предпочел северной столице тихое село на Орловщине. Здесь всем силами помогал местным: построил школу, больницу, суконную фабрику, театр. Тогда крестьяне полюбили приезжего графа, как своего. Нынешнее поколение чтит память и сейчас: для открытия бюста усилия прикладывали и местные жители, и сотрудники Росгвардии. Летом, когда начали установку бюста, все трудились не покладая рук. К помощи строительных бригад не прибегали - всё делали сами: косили траву, заливали фундамент, разгружали плитку.

Инициатива увековечить память графа Комаровского в Городище принадлежит настоятелю церкви отцу Николаю, который ранее был заместителем командира ОМОН. Отчасти он продолжает дело Комаровского - помогает людям. Его усилиями разрушенный лазарет, построенный до революции, обрёл вторую жизнь - стал храмом. На месте, где сейчас алтарь, была операционная.
Отец Николай, настоятель храма Успения Божией Матери с. Городище: «На всё воля Божия. Если воля есть, то всё найдётся - и деньги, и люди. Нужно было и храм восстановить, и бюст поставить, чтобы люди понимали - на каком месте живём, это самое благодатное место».
Таким это место и стараются сохранить и отец Николай, и жители села. А внимательный и чуть строгий взор графа Комаровского, как и почти два века назад, снова наблюдает за окрестностями.


Юлия Сабельникова
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