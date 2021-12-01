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11:36, 1 декабря 2021 года

Орловцы активно предлагают свои варианты по увековечению памяти Тургеневского дуба

Среди предложенного – посадка саженцев, полученных от знаменитого дерева, изделия из него, различные инсталляции и памятники.


Орловцы в соцсетях активно предлагают свои варианты по увековечению памяти Тургеневского дуба. Под записью губернатора Андрея Клычкова о гибели дерева, посаженного писателем-орловцем, набралось уже несколько сотен комментариев с вариантами того, как сохранить историю, которую оставил после себя 198-летний великан. Среди предложенного – посадка саженцев, полученных от знаменитого дерева, изделия из него, различные инсталляции и памятники.

Напомним, что Тургеневский дуб рухнул накануне от порывов шквалистого ветра. В 2021 году наш знаменитый «земляк» получил титул главного дерева страны. В феврале он должен был бороться за аналогичное звание в Европе. В Орловской области прорабатывают меры по сохранению памяти о нём. По этому поводу уже были направлены обращения опытным специалистами различных областей.

Сегодня в Спасском-Лутовиново работает съёмочная группа ГТРК «Орёл». Подробный рассказ о случившемся накануне в музее-заповеднике ожидайте в ближайших выпусках «Вести-Орёл».


Артём Ежаков
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