22-летний амчанин может получить до 15 лет тюрьмы за избитую насмерть бабушку

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12:00, 1 декабря 2021 года
22-летний амчанин может получить до 15 лет тюрьмы за избитую насмерть бабушкуК трагедии привела ссора из-за разбитого окна.
В Мценске приступают к слушанию уголовного дела в отношении 22-летнего парня, которого обвиняют в смертельном избиении собственной бабушки. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель потерпевшего, амчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Он полностью признал вину.
Из материалов дела следует, что родственники поссорились из-за разбитого парнем окна в квартире. Нетрезвый обвиняемый набросился на пенсионерку с руками и ногами. От полученных травм она скончалась в больнице, – сообщает сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков