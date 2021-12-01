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12:00, 1 декабря 2021 года 22-летний амчанин может получить до 15 лет тюрьмы за избитую насмерть бабушку К трагедии привела ссора из-за разбитого окна.





В Мценске приступают к слушанию уголовного дела в отношении 22-летнего парня, которого обвиняют в смертельном избиении собственной бабушки. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель потерпевшего, амчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Он полностью признал вину.



Из материалов дела следует, что родственники поссорились из-за разбитого парнем окна в квартире. Нетрезвый обвиняемый набросился на пенсионерку с руками и ногами. От полученных травм она скончалась в больнице, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



