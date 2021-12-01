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12:16, 1 декабря 2021 года Четверо юных орловцев стали победителями конкурса «Большая перемена» С победителями познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Четверо одиннадцатиклассников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»: Мария Худякова (лицея № 1, г. Орёл), Ангелина Пухначёва (гимназии № 19, г. Орёл), Александр Якушин (гимназия № 1 ОГУ, г. Орёл) и Руфина Гладких (средняя общеобразовательная школа № 38).



Они получили в подарок сертификаты на миллион рублей, который можно потратить на учёбу, жильё или на организацию бизнеса. Кроме того, эта победа принесёт дополнительные пять баллов к ЕГЭ.





Татьяна Тимохина



