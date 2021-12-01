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12:37, 1 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 300 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 300 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 63 624). Кривая заболеваемости падает с 21 ноября.



Накануне выписано 255 орловцев (всего – 51 024). Накануне умерло 7 человек – 1 301 всего.





Артём Ежаков



