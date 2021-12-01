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13:15, 1 декабря 2021 года В Орле вынесут приговор за коррупцию в стенах ОГИЭТ Ранее за взяточничество была осуждена экс-проректор института экономики и торговли. Теперь вердикт предстоит выслушать студенту и посреднику.





Советский районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 25-летнего студента ОГИЭТ и 50-летней женщины. Парня обвиняют в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), орловчанке инкриминируют посредничество (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Экс-проректор института экономики и торговли была осуждена ранее.



Из материалов дела следует, что студент обратился к женщине с просьбой наладить контакты с должностным лицом института, чтобы передать ей деньги за фиктивную ликвидацию академзадолженности, а также аналогичную помощь на итоговых экзаменах и защите дипломной работы.



Экс-проректор успела лично получить от парня 33 тысячи рублей, но вскоре была задержана. Свою часть сделки женщина выполнить не успела, поэтому парня не допустили до итогового испытания, – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.





Артём Ежаков



