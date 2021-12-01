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13:45, 1 декабря 2021 года

Двое погибли в опрокинувшемся BMW в Орловской области

Один из них являлся сотрудником правоохранительных органов.


Вечером 29 ноября на автодороге «Ливны – Русский Брод – Верховье» произошло смертельное ДТП. «BMW-X7» съехал в кювет и опрокинулся. В его салоне погибли двое мужчин, один из которых являлся полицейским. Оба скончались на месте.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото с сайта СУ СК России по Орловской области




Артём Ежаков
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