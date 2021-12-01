Главная » Новости



13:45, 1 декабря 2021 года Двое погибли в опрокинувшемся BMW в Орловской области Один из них являлся сотрудником правоохранительных органов.





Вечером 29 ноября на автодороге «Ливны – Русский Брод – Верховье» произошло смертельное ДТП. «BMW-X7» съехал в кювет и опрокинулся. В его салоне погибли двое мужчин, один из которых являлся полицейским. Оба скончались на месте.



По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Фото с сайта СУ СК России по Орловской области









Артём Ежаков



