Двое погибли в опрокинувшемся BMW в Орловской области

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13:45, 1 декабря 2021 года
Двое погибли в опрокинувшемся BMW в Орловской областиОдин из них являлся сотрудником правоохранительных органов.
Вечером 29 ноября на автодороге «Ливны – Русский Брод – Верховье» произошло смертельное ДТП. «BMW-X7» съехал в кювет и опрокинулся. В его салоне погибли двое мужчин, один из которых являлся полицейским. Оба скончались на месте.
По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Фото с сайта СУ СК России по Орловской области
Артём Ежаков