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13:50, 1 декабря 2021 года Сегодня орловские одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение Письменная работа является допуском к Единому государственному экзамену.





Сегодня орловские одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение. Оно является допуском к Единому государственному экзамену. Всего, в регионе, за парты сели 2851 человек.



Школьникам было предложено на выбор пять тем. Среди них: «Произведения какого писателя, композитора, режиссера я бы порекомендовал своим друзьям?» или «В чём может проявляться любовь к своему Отечеству?».



На работу, объём которой – не менее 250 слов, было отведено 3 часа 55 минут. Оцениваться сочинение будет по принципу «зачёт» - «незачёт». Результаты станут известны не позднее 15 декабря.





Юлия Опанасюк



