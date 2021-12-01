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13:50, 1 декабря 2021 года Несогласованный редизайн авто чреват штрафом В Орловской области сотрудники ГИБДД выявляют автовладельцев, изменивших конструкции своих машин.





За 10 месяцев этого года сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, главной причиной которых стали внесённые в конструкцию автомобилей изменения.



Чаще всего к этой категории водителей-нарушителей относятся молодые владельцы автомобилей, которые любят «украсить» своего «железного коня» заниженной подвеской, неоригинальными фарами или так называемым «кенгурятником». Чтобы напомнить о законодательстве в этом вопросе, в Орловской области проводятся рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД замеряли люфт рулевого колеса с помощью специального прибора.



Люфтомер был приобретен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Напомним, для легкового авто этот люфт должен быть не более 10 градусов, для автобусов - не больше 20, а для грузовых - не более 25 градусов.



Инспекторы ДПС напоминают: если вы внесли какие-либо изменения в конструкцию своего автомобиля, их надо согласовать с ГИБДД. При выявлении технических неисправностей водителю выписывается штраф в размере 500 рублей, при этом транспортное средство помещается на специализированную штрафстоянку, за содержание на которой также придётся платить.





Юлия Опанасюк



