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14:31, 1 декабря 2021 года Самая высокая ёлка в Орле появится на площади Жукова Искусственное дерево высотой 22 метра начали собирать накануне.





Самая высокая ёлка в Орле появится на площади Маршала Жукова. Искусственное дерево высотой 22 метра начали собирать накануне специалисты МУП «Зеленстрой», – сообщает сайт мэрии. Ёлка в два раза меньшей высоты будет расположена в парке Победы.



Всего в городе установят семь новогодних деревьев. Два из них будут новыми.



Параллельно на площади Ленина сооружают ледовый каток. Здесь и на одноимённой улице развернётся ярмарочная торговля в «рождественских домиках».



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



