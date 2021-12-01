Самая высокая ёлка в Орле появится на площади Жукова

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14:31, 1 декабря 2021 года
Самая высокая ёлка в Орле появится на площади ЖуковаИскусственное дерево высотой 22 метра начали собирать накануне.
Самая высокая ёлка в Орле появится на площади Маршала Жукова. Искусственное дерево высотой 22 метра начали собирать накануне специалисты МУП «Зеленстрой», – сообщает сайт мэрии. Ёлка в два раза меньшей высоты будет расположена в парке Победы.
Всего в городе установят семь новогодних деревьев. Два из них будут новыми.
Параллельно на площади Ленина сооружают ледовый каток. Здесь и на одноимённой улице развернётся ярмарочная торговля в «рождественских домиках».
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков