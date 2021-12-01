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15:05, 1 декабря 2021 года В селе Крупышино увековечили подвиг советской морской пехоты Сегодня здесь открыли памятный знак «Населённый пункт воинской доблести». В течение пяти февральских дней 1943 года красноармейцы вели здесь бои с превосходящими силами противника.





В селе Крупышино Дмитровского района открыли памятный знак «Населённый пункт воинской доблести». С 19 по 23 февраля 1943 года бойцы Первой отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознамённого Тихоокеанского флота особого назначения вели здесь ожесточенные бои с превосходящими силами противника. Морпехи сражались на стыке двух наступательных операций по освобождению Кром и Дмитровска, не имея поддержки и снабжения, – сообщает сайт областного правительства. Поле битвы сегодня называется «Полем матросской славы».



Звание «Населённый пункт воинской доблести» было присвоено селу Крупышино в прошлом году. Церемонию открытия одноимённого знака сегодня посетил губернатор Андрей Клычков.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Артём Ежаков



