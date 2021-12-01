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15:20, 1 декабря 2021 года Орловские гимнасты завоевали медали на открытом первенстве Смоленской области Турнир был посвящён годовщине основания города-героя Смоленска.





В Смоленске накануне прошёл межрегиональный турнир, посвящённый годовщине его основания. Сразу три золота – в многоборье, а также в упражнениях на кольцах и опорном прыжке завоевал орловец Ярослав Литвинов. Полный комплект наград турнира – золото, серебро и бронза - в активе Максима Викторова. Три золота, две бронзы и одно серебро выиграл Иван Пьянов. По одной бронзе выиграли Тимофей Щепилкин и Анна Ильманина.



Фото: группа СШОР№3 соцсети «Вконтакте»





Анастасия Дорохова



