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15:45, 1 декабря 2021 года Орловцы стали призёрами Всероссийского турнира «Кубок Петра Великого» по всестилевому карате Параллельно с основными соревнованиями медали разыгрывались и во Всероссийском детском фестивале.





В Санкт-Петербурге состоялся большой спортивный фестиваль всестилевого карате для юных и взрослых спортсменов. В общей сложности в турнире приняли участие порядка 2000 спортсменов.



В двух зачётах Орловскую область представили 12 спортсменов, 7 из которых вернулись домой с наградами. На Всероссийском турнире бронза - в активе Даниила Дозорова, Хамзата Чадаева, Виктории Щукиной и Елизаветы Дмитричёвой. Серебряными призёрами детского турнира стали Анна Изотова и Ангелина Манохина. Бронзу в копилку добавил Арсений Абанеев.



Фото: Орловская Всестилевая федерация карате





Анастасия Дорохова



