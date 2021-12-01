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15:33, 1 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Знаменитый Тургеневский дуб, погубленный ураганным ветром, будет увековечен.



- Без права на улучшения. Сотрудники регионального ГИБДД проводят рейды по «модифицированным» авто.



- Сегодня одиннадцатиклассники в письменном виде рассуждали на философские темы. Итоговое сочинение станет допуском к ЕГЭ.



- Память о знаменитом человеке. В селе Городище открыли памятник Евграфу Комаровскому.



- Сегодня - всемирный день борьбы со СПИДом



- Орловские школьники стали миллионерами благодаря победе в конкурсе.



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