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15:33, 1 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Знаменитый Тургеневский дуб, погубленный ураганным ветром, будет увековечен.
- Без права на улучшения. Сотрудники регионального ГИБДД проводят рейды по «модифицированным» авто.
- Сегодня одиннадцатиклассники в письменном виде рассуждали на философские темы. Итоговое сочинение станет допуском к ЕГЭ.
- Память о знаменитом человеке. В селе Городище открыли памятник Евграфу Комаровскому.
- Сегодня - всемирный день борьбы со СПИДом
- Орловские школьники стали миллионерами благодаря победе в конкурсе.
Вести-Орёл