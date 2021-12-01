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15:41, 1 декабря 2021 года В Орле завершено расследование коррупционных преступлений в СШОР «Русичи» Свыше десятка эпизодов по различным статьям вменяются экс-директору Борису Люблинскому.





В Орле завершено расследование коррупционных преступлений в спортивной школе олимпийского резерва «Русичи». На скамье подсудимых – её бывший директор Борис Люблинский. Он обвиняется в шести эпизодах мошенничества, шести случаях служебного подлога, а также взятках и злоупотреблении должностными полномочиями.



Следствие считает, что с сентября 2016 года по август 2020-го Люблинский обманом похитил свыше 1,4 млн рублей, принадлежащих СШОР. Параллельно он составил подложные табели учёта рабочего времени и расчёта заработной платы.



Также ему вменяется получение взятки от двух тренеров. В общей сложности они отдали 46,5 тыс. рублей. Помимо этого, обвиняемый незаконно завладел 22 тыс. рублей, принадлежащих школьному врачу.



Следствием допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 30 осмотров предметов и документов. Оперативное сопровождение расследования проводилось УФСБ и УМВД России по Орловской области, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



