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16:45, 1 декабря 2021 года «Лимонка» - победительница Орловские гонщики Роман Митин и Сергей Ильинов выиграли Кубок России по ралли-рейдам на своей жёлтой «Ниве».





Орловские гонщики Роман Митин и Сергей Ильинов приняли участие в соревнованиях на Кубок России по ралли-рейдам.



Ралли-рейд – сложная гонка по пересечённой местности. Каждый этап турнира называются «баха». Длится он один-два дня, все нюансы трассы отражены в специальном блокноте, который называется «легенда».



Все четыре этапа Кубка России орловская «Лимонка» завершала в призах. Ниже второго места наша «Нива» не опускалась. Всё потому, что экипаж состоял из отчаянных людей, влюбленный и автоспорт.

Сергей Ильинов, победитель Кубка России по ралли-рейдам (2021 г.): «Проехать ралли-рейд - как жизнь прожить. Ты с утра стартуешь, вечером финишируешь. И ты не знаешь, что за этот день можешь произойти». Впереди у экипажа «Нивы» новые гонки и новые победы. Звание Чемпиона завоевать легко, гораздо сложнее его отстоять.





Анастасия Дорохова



