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Главная » Новости

16:24, 1 декабря 2021 года

В Орловской области почти в шесть раз снизилось число отсроченных медицинских рецептов

В региональной прокуратуре обсудили итоги текущей годовой работы надзорного ведомства в части обеспечения льготников бесплатными лекарствами и другими видами медицинской помощи.


Сегодня под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялась ведомственная коллегия. Правоохранители обсуждали текущие годовые итоги работы в части обеспечения льготников бесплатными лекарствами и другими видами медицинской помощи.

Было отмечено, что за 11 месяцев на Орловщине силами прокуратуры в этой сфере вскрыто свыше 2 000 нарушений закона, внесено более 1 640 актов ведомственного реагирования. Также удалось снизить число отсроченных рецептов – с более чем 3 500 до 600. В октябре правоохранителям удалось добиться выделения ещё 27 миллионов рублей на нужные закупки, а власти запросили дополнительное финансирование.

Не обошлось без уголовного дела. Экс-сотрудницу депздрава подозревают в халатности – нужная сумма была выделена, но закупку препаратов провели несвоевременно, из-за чего пострадали дети-инвалиды. Помимо этого, находились нарушения в действиях приставов-исполнителей, которые вели производства о выдаче нужных лекарств.

Также на рассмотрении находится административный иск о признании незаконным бездействия депздрава при организации обеспечения препаратами.


Артём Ежаков
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