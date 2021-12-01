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16:24, 1 декабря 2021 года В Орловской области почти в шесть раз снизилось число отсроченных медицинских рецептов В региональной прокуратуре обсудили итоги текущей годовой работы надзорного ведомства в части обеспечения льготников бесплатными лекарствами и другими видами медицинской помощи.





Сегодня под председательством регионального прокурора Владислава Малкина состоялась ведомственная коллегия. Правоохранители обсуждали текущие годовые итоги работы в части обеспечения льготников бесплатными лекарствами и другими видами медицинской помощи.



Было отмечено, что за 11 месяцев на Орловщине силами прокуратуры в этой сфере вскрыто свыше 2 000 нарушений закона, внесено более 1 640 актов ведомственного реагирования. Также удалось снизить число отсроченных рецептов – с более чем 3 500 до 600. В октябре правоохранителям удалось добиться выделения ещё 27 миллионов рублей на нужные закупки, а власти запросили дополнительное финансирование.



Не обошлось без уголовного дела. Экс-сотрудницу депздрава подозревают в халатности – нужная сумма была выделена, но закупку препаратов провели несвоевременно, из-за чего пострадали дети-инвалиды. Помимо этого, находились нарушения в действиях приставов-исполнителей, которые вели производства о выдаче нужных лекарств.



Также на рассмотрении находится административный иск о признании незаконным бездействия депздрава при организации обеспечения препаратами.





Артём Ежаков



