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18:00, 1 декабря 2021 года Орловские родители юных спортсменов могут претендовать на дополнительный налоговый вычет Речь идёт о возврате оплаты за спортивные секции.





Орловские родители смогут получить налоговый вычет за занятия детей в спортивных секциях. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Он был опубликован на сайте Минспорта России.



Из Орловской области в списке оказалось 20 спортучреждений. Условия для включения в перечень:



- физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности организации;



- в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального;



- организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.



Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.





Анастасия Дорохова



