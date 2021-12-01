Орловские родители юных спортсменов могут претендовать на дополнительный налоговый вычет

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18:00, 1 декабря 2021 года
Орловские родители юных спортсменов могут претендовать на дополнительный налоговый вычетРечь идёт о возврате оплаты за спортивные секции.
Орловские родители смогут получить налоговый вычет за занятия детей в спортивных секциях. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Он был опубликован на сайте Минспорта России.
Из Орловской области в списке оказалось 20 спортучреждений. Условия для включения в перечень:
- физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности организации;
- в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального;
- организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.
Анастасия Дорохова