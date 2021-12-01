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16:49, 1 декабря 2021 года Останки орловского красноармейца передадут родственникам в Музее Победы Потомки воина теперь смогут похоронить его на исторической родине.





2 декабря, в преддверии Дня неизвестного солдата, в Музее Победы родственникам передадут останки двух павших красноармейцев, найденные во время поисковой экспедиции «Вахты Памяти-2021».



Война окончилась для орловца Ивана Ревина и пензенца Фёдора Кочергова. Установить личности бойцов помогли медальоны.



Солдат с почестями захоронят на малой родине, а их биографии станут частью всенародного исторического проекта «Лица Победы», – сообщает Музей Победы.



Фото «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы»





Артём Ежаков



