Останки орловского красноармейца передадут родственникам в Музее Победы

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16:49, 1 декабря 2021 года
Останки орловского красноармейца передадут родственникам в Музее ПобедыПотомки воина теперь смогут похоронить его на исторической родине.
2 декабря, в преддверии Дня неизвестного солдата, в Музее Победы родственникам передадут останки двух павших красноармейцев, найденные во время поисковой экспедиции «Вахты Памяти-2021».
Война окончилась для орловца Ивана Ревина и пензенца Фёдора Кочергова. Установить личности бойцов помогли медальоны.
Солдат с почестями захоронят на малой родине, а их биографии станут частью всенародного исторического проекта «Лица Победы», – сообщает Музей Победы.
Фото «Информационного центра» ФГБУК «Музей Победы»
Артём Ежаков