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17:35, 1 декабря 2021 года Погибший Тургеневский дуб может принять участие в конкурсе «Европейское дерево года» Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».





Погибший накануне от сильного ветра Тургеневский дуб может быть допущен к участию в конкурсе «Европейское дерево года». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Его сотрудники уведомили организаторов о гибели исторического дерева и попросили не исключать его из числа участников конкурса. Ответ пришёл быстро.

Йозеф Ярый, координатор конкурса «Европейское дерево года»: «Это действительно ужасная новость! И как жаль ваш музей, ваш регион и всех людей, которые поклонялись этому впечатляющему дереву. Я предполагаю, что Сергей Пальчиков (прим. председатель Сертификационной комиссии Программы «Деревья – памятники живой природы») тоже был уже проинформирован. Я должен связаться с ним и спросить, как они хотели бы продолжить европейский конкурс. Я бы рекомендовал продолжить европейский конкурс с этим деревом, так как важно также информировать общественность о важности ухода за старыми деревьями и их уникальности, а также уязвимости. Я надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы дерево было заменено преемником, который вырастет до таких же великолепных размеров, как тургеневский дуб. К сожалению, историческая ценность этого дерева незаменима. Желаю вам всего наилучшего и удачи в замене потерянных деревьев из вашего музея!». Таким образом, в Спасском-Лутовиново надеются, что Тургеневский дуб ещё поборется за звание «Европейского дерева года. Голосование будет организовано с 1 февраля по 1 марта 2022 года.





Артём Ежаков



