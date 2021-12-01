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17:27, 1 декабря 2021 года Александр Мисуркин реализует в космосе эксперимент сотрудников ОГУ имени И.С.Тургенева Орловец вместе с космическими туристами из Японии отправится на МКС 8 декабря.





В перечне мероприятий, которые в рамках экспедиции проведут Александр Мисуркин вместе с космическими туристами из Японии, значится и исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации. При его выполнении используются лазерные датчики. В комплект аппарата входят два анализатора – правый и левый, которые устанавливаются на верхних и нижних конечностях, а также на голове в области висков, это значит, что захватываются периферийные изменения всех сосудов.



Полученные результаты помогут при разработке профилактических средств. Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность во время длительного космического полета. Эксперимент, кстати, предложен сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.



Фото из Instagram Александра Мисуркина





Анастасия Дорохова



