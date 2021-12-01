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17:39, 1 декабря 2021 года Жизнь на коляске Три инвалида-колясочника рассказали о своём отношении к трудоустройству. Сколько вакансий для людей с ограниченными возможностями есть в Орловской области, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Шесть дней в неделю с 9:00 до 6:00. Понедельник - выходной. Такой график выбрал инвалид-колясочник Андрей для своей необычной «работы». Как только загорается красный свет, он выезжает на проезжую часть и лавирует между рядами автомобилей. Обычно водители подают мелкие купюры и сигареты. Зарплата за смену - около тысячи рублей. Как рассказал Андрей, к физической работе он не привык – когда-то был замдиректора совхоза, занимался бумажной работой. Ногу Андрей потерял десять лет назад после болезни. В Орёл приехал пару месяцев назад из Удмуртии. Менять свою работу на официальную мужчину не хочет. Хотя в регионе существует более тысячи вакансий для людей с ограниченными возможностями.



Официально трудоустроен инвалид-колясочник Анатолий Хромых. Он работает в МЧС диспетчером уже 9 лет. В 16 лет попал в ДТП, получил травму, с тех пор - на коляске. В юности занимался стрельбой из лука, а в 2014 в Орле даже нёс факел Олимпийских игр. Считает, что сидеть без дела - нельзя.



Постоянно «на телефоне» и Александр Востриков - заместитель руководителя департамента социальной защиты. Чиновник на коляске получил должность три года назад - после победы в конкурсе «Молодые кадры Орловщины». Рутинной работы хватает, но есть и глобальная цель - построить в регионе центр для реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Чтобы устроиться на госслужбу, нужно профильное образование. Пригодится оно для программистов и инженеров - им, кстати, обещают самую высокооплачиваемую среди инвалидов работу - 40 тысяч рублей. Продавцам готовы платить до 30 тысяч, есть даже вакансия профессора в вузе - с зарплатой в 31 тысячу.

Александр Сотников, начальник управления труда и занятости Орловской области: «Наиболее распространенные профессии, по которым трудятся инвалиды, это операторы котельной, продавцы, укладчики, упаковщики. Есть устроенные по профессии швея, повар пекарь».

Недаром говорят: кто ищет, тот всегда найдет. За 10 месяцев этого года в регионе работу получили более 600 людей с ограниченными возможностями.





Юлия Сабельникова



