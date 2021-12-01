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18:05, 1 декабря 2021 года В Орле возложили цветы к бюсту Маршала Жукова Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения военачальника.





Сегодня в Орле возложили цветы к бюсту Маршала Жукова, который установили недавно на площади, носящей имя прославленного военачальника.



Площадь недавно отремонтировали, и сегодня представители власти и общественники оценили, на что были потрачены 70 миллионов рублей. Заметили один недочёт - отсутствие светового оформления на примыкании с улицей Тургенева. В ближайшее время проблему исправят. К сроку и качеству работ - претензий нет. Гарантия на выполненные работы - 4 года. Площадь функционально не изменилась. Появилась рекреационная зона, в центре которой - бюст маршала Жукова.





Анна Вайсергисер



