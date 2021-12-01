Главная » Новости



18:18, 1 декабря 2021 года Молодой орловец два месяца воровал деньги со счёта соседки За это время он понемногу вывел 31,5 тыс. рублей.





В Орле установили подозреваемого в краже 31,5 тыс. рублей с банковского счёта 70-летней пенсионерки. Им оказался 21-летний сосед потерпевшей, – сообщает сайт областного УМВД.



Он признался в преступлении и рассказал следователям, что однажды побывал дома у орловчанки и увидел, как её пришло СМС-уведомление из банка.



Поняв, что карта привязана к телефону, парень сделал небольшой транш на свой счёт. Сообщение о транзакции он удалил. Таким образом он два месяца переводил небольшие суммы. Пенсионерка узнала о пропаже денег только в банке, куда пришла по совершенно другому вопросу.



Парень обещал возместить причинённый ущерб. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.





Артём Ежаков



