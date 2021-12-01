среда 1.12.2021 18:49:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:18, 1 декабря 2021 года

Молодой орловец два месяца воровал деньги со счёта соседки

За это время он понемногу вывел 31,5 тыс. рублей.


В Орле установили подозреваемого в краже 31,5 тыс. рублей с банковского счёта 70-летней пенсионерки. Им оказался 21-летний сосед потерпевшей, – сообщает сайт областного УМВД.

Он признался в преступлении и рассказал следователям, что однажды побывал дома у орловчанки и увидел, как её пришло СМС-уведомление из банка.

Поняв, что карта привязана к телефону, парень сделал небольшой транш на свой счёт. Сообщение о транзакции он удалил. Таким образом он два месяца переводил небольшие суммы. Пенсионерка узнала о пропаже денег только в банке, куда пришла по совершенно другому вопросу.

Парень обещал возместить причинённый ущерб. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.