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18:25, 1 декабря 2021 года

На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофоры

В скором времени они появятся ещё на пяти территориях.


На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофоры. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Это следующие адреса:

• Карачевское шоссе, 84 (установлен светофор с кнопкой вызова для пешеходов);
• Пересечение улиц Игнатова и Матвеева;
• Пересечение улиц 1-я Курская и Ливенская;
• Северный подъезд к городу Орлу.

Ещё несколько светофорных объектов вскоре появятся на следующих территориях:

• Пересечение улиц Лескова и Тургенева;
• Пересечение улиц Полесская и Генерала Родина;
• Пересечение улиц Максима Горького и Андрианова;
• Пересечение улиц Михалицына и Артельного переулка;
• Московское шоссе,166 (светофор с кнопкой вызова для пешеходов).

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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