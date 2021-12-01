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18:25, 1 декабря 2021 года
На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофорыВ скором времени они появятся ещё на пяти территориях.
На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофоры. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Это следующие адреса:
• Карачевское шоссе, 84 (установлен светофор с кнопкой вызова для пешеходов);
• Пересечение улиц Игнатова и Матвеева;
• Пересечение улиц 1-я Курская и Ливенская;
• Северный подъезд к городу Орлу.
Ещё несколько светофорных объектов вскоре появятся на следующих территориях:
• Пересечение улиц Лескова и Тургенева;
• Пересечение улиц Полесская и Генерала Родина;
• Пересечение улиц Максима Горького и Андрианова;
• Пересечение улиц Михалицына и Артельного переулка;
• Московское шоссе,166 (светофор с кнопкой вызова для пешеходов).
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков