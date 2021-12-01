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18:25, 1 декабря 2021 года На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофоры В скором времени они появятся ещё на пяти территориях.





На четырех опасных дорожных участках Орла заработали новые светофоры. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Это следующие адреса:



• Карачевское шоссе, 84 (установлен светофор с кнопкой вызова для пешеходов);

• Пересечение улиц Игнатова и Матвеева;

• Пересечение улиц 1-я Курская и Ливенская;

• Северный подъезд к городу Орлу.



Ещё несколько светофорных объектов вскоре появятся на следующих территориях:



• Пересечение улиц Лескова и Тургенева;

• Пересечение улиц Полесская и Генерала Родина;

• Пересечение улиц Максима Горького и Андрианова;

• Пересечение улиц Михалицына и Артельного переулка;

• Московское шоссе,166 (светофор с кнопкой вызова для пешеходов).



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



