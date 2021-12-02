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9:36, 2 декабря 2021 года Губернаторская ёлка в Орловской области состоится 24 декабря Праздник пройдёт в онлайн-формате.





В этом году традиционная Губернаторская ёлка пройдёт на базе Дворца пионеров 24 декабря в онлайн-формате. Транслировать торжество будут на платформе Zoom. Подарки получат 600 юных орловцев. Это отличившиеся в различных областях ребята, а также дети с ОВЗ и сироты, – сообщает региональный информационный портал.



Ребят ждут различные мастер-классы и спектакль «Волшебное кольцо» от коллектива ОГАТ.





Артём Ежаков



