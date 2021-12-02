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8:38, 2 декабря 2021 года Болховская ЦРБ получит финансирование на увеличение коечного фонда Согласно распоряжению губернатора Андрея Клычкова медучреждению выделят около 1,3 миллиона рублей.





Болховская ЦРБ получит порядка 1 миллион 255 тысяч рублей на проведение мероприятий по увеличению коечного фонда. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым. На эти деньги будут приобретены кровати, медицинские матрацы и постельные принадлежности, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



