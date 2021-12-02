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7:41, 2 декабря 2021 года С января прекращает работу налоговое подразделение в Долгом До этого времени территориально-обособленное рабочее место ФНС продолжит оказывать профильные услуги.





С 1 января 2022 года будет реорганизовано территориально-обособленное рабочее место по Должанскому району. Для решения налоговых вопросов местные жители района смогут обращаться в отделения МФЦ, оказывающие свыше 20 госуслуг ФНС, либо в центральный офис Межрайонной ИФНС России № 3 по Орловской области.



Кроме того, на сайте ФНС России представлен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих на дому отслеживать актуальную информацию об объектах собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, подавать декларации о доходах, получать налоговые уведомления и оплачивать налоги и т.д.



Также получить необходимые разъяснения можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-22-22-222.





Артём Ежаков



