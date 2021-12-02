четверг 2.12.2021 11:50:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

7:41, 2 декабря 2021 года

С января прекращает работу налоговое подразделение в Долгом

До этого времени территориально-обособленное рабочее место ФНС продолжит оказывать профильные услуги.


С 1 января 2022 года будет реорганизовано территориально-обособленное рабочее место по Должанскому району. Для решения налоговых вопросов местные жители района смогут обращаться в отделения МФЦ, оказывающие свыше 20 госуслуг ФНС, либо в центральный офис Межрайонной ИФНС России № 3 по Орловской области.

Кроме того, на сайте ФНС России представлен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих на дому отслеживать актуальную информацию об объектах собственности, контролировать состояние расчетов с бюджетом, подавать декларации о доходах, получать налоговые уведомления и оплачивать налоги и т.д.

Также получить необходимые разъяснения можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-22-22-222.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.