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18:59, 1 декабря 2021 года Гибель исполина Орловщина потрясена потерей своего символа. Накануне не выдержал шквалистого ветра знаменитый Тургеневский дуб.





В последний день ноября на Орловщине бушевала стихия. Шквалистый ветер, отключение электроэнергии в 12 районах области, сорванный с опор пешеходный тоннель на Красном мосту. Как сообщили в орловском гидрометеоцентре, ветер достигал 21 метра в секунду. Но то, что разгул стихии уничтожит один из главных символов литературной России - Тургеневский дуб в Спасском - для жителей региона стало настоящим ударом.



30-метровый гигант, который почти двести лет подпирал небесный свод Спасского, рухнул прямо на ограждение, переломав все верхние ветки. Живого свидетеля тургеневской эпохи, сказочного красавца больше нет.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Для нас это трагедия, и вчера был просто шквал звонков, все говорили о дубе, как о живом человеке».

Символ и визитная карточка усадьбы - в этом году дуб занял первое место во Всероссийском конкурсе «Дерево года» и готовился представлять Россию на европейском уровне. Мог бы дожить до 500 лет, говорят в региональном управлении Россельхознадзора, где специалисты следят за «здоровьем» всех орловских и курских исполинов.



Такого шквалистого ветра не помнят даже старейшие сотрудники Спасского. Усугубил ситуацию и проливной дождь. Земля стала рыхлой, и корневая система великана не справилась с нагрузкой. Конечно, в усадебном парке дуб был не единственным деревом, которое посадил писатель за свою жизнь, но именно с ним он ассоциировал и Россию, и, отчасти, наверное, себя. Ведь дерево и Тургенев были ровесниками.



Один из самых главных сегодня вопросов - что же будет со стволом дуба дальше?



Сергей Ступин, директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново: «Конечно, символ Спасского мы должны увековечить, и сейчас мы будем консервировать дерево, и дальше будем решать, в каком виде будет памятник, будем обсуждать это с общественностью, с министерством культуры, но то, что здесь останется знаковое место, это точно».

История с гибелью от природных катаклизмом деревьев - литературных символов - не первая. В Лермонтовских Тарханах упавший дуб сохранили в виде музейного экспоната.



К большому диалогу на тему сохранения символа Спасского всех неравнодушных пригласил губернатор региона Андрей Клычков. И предложения уже начали поступать.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предложения идут не только с территории области, но и со всей России, и с международных площадок, потому что эта новость разлетелась по всему миру. Мы соберем предложения и, безусловно, найдём форму. Ученые изучат дерево для полного подтверждения его возраста».

Возможно, на поляне, где рос Тургеневский дуб, поселится кто-то из детей исполина. Саженцы из его желудей есть и в Спасском, а в музее Тургенева в Орле уже начинают формировать аллею из молодых дубков.



Вера Макешина, старший научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «Дети его разошлись по всей стране и даже есть за рубежом. Желуди увозились людьми из Спасского-Лутовинова и теперь растут по всему миру».

Близко к сердцу гибель великана приняли многие люди. Кто-то выражает слова поддержки любимому Спасскому, кто-то готов приехать и на добровольных началах помочь справиться с последствиями урагана. Дуб, даже напоследок, выполнил свою миссию, оставаясь проводником духовной связи многих поколений. И снова вдохновил. Орловский литератор Александр Лысенко адресовал тургеневскому исполину свои строки.



Александр Лысенко, литератор: «Стихия не смотрит что рушить, крошить,

Но всем страшно жаль, что случилось.

А дуб в наших душах всегда будет жить –

С любовью, чтоб там не сложилось».

Пока готовился материал, стало известно, что Тургеневский дуб примет участие в конкурсе «Европейское дерево года». Об этом главе региона сегодня сообщил председатель сертификационной комиссии программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков. Ведь на конкурсе оценивается не красота дерева, а его история, культурная ценность и связь с людьми.





Эва Стасюлевич



