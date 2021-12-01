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21:20, 1 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Гибель исполина. Орловщина утратила свой символ – знаменитый Тургеневский дуб.



- В селе Крупышино увековечили подвиг советской морской пехоты. Там открыли памятный знак «Населённый пункт воинской доблести».



- В Орле возложили цветы к бюсту Маршала Жукова. Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения военачальника.



- Жизнь на коляске. Три инвалида-колясочника рассказали о своём отношении к трудоустройству. Возможно ли получить работу людям с ОВЗ, узнала корреспондент ГТРК «Орёл».



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