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20:53, 1 декабря 2021 года В Орловской области заработала система выдачи QR-кодов по уровню антител Сейчас список медучреждений, где можно сдать тест и получить цифровой сертификат, ограничен 8 местами.





В Орловской области заработала система выдачи QR-кодов по уровню антител. Сейчас список медучреждений, где можно сдать тест и получить цифровой сертификат, ограничен 8 местами, но он наверняка будет расширяться. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Напомним, что титр у пациента, претендующего на QR-код по уровню антител, должен составлять не менее 500 единиц ВАU/мл.



Ознакомиться с перечнем допущенных к оформлению QR-кодов медорганизаций и порядком их получения можно на сайте депздрава. Код действует на протяжении трёх месяцев и исключительно на территории региона.





Артём Ежаков



