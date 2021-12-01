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20:54, 1 декабря 2021 года Орловщина ждёт 3 500 доз препарата для вакцинации иностранцев от COVID-19 Партию ожидают в течение недели.





В Орловскую область в течение недели прибудет 3 500 доз препарата против COVID-19 для вакцинации иностранцев. Об этом сообщил сегодня глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, уже готовы склад для хранения партии и процедурное помещение. «Думаю, что в течение недели мы получим эту вакцину и предоставим её для иностранцев», – заявил Клычков.





Артём Ежаков



