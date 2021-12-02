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10:03, 2 декабря 2021 года Требования к олимпиадам будут ужесточены Комментарий эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.





По результатам приёмной кампании Минобрнауки не нравится, что у топовых вузов число поступающих олимпиадников больше, чем количество бюджетных мест.



В Министерстве науки и высшего образования заявили, что порядок проведения олимпиад, которые дают возможность абитуриентам поступать без экзаменов, необходимо пересмотреть и ужесточить. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, ситуация, когда в топовые вузы поступает большинство победителей и призёров олимпиад, неправильная. Из-за того, что такие ребята занимают все бюджетные места, у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ не остаётся возможности стать студентами таких вузов.



Фальков сказал, что надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Требования к проведению олимпиад с 2022 года надо пересмотреть и серьёзно их ужесточить. Он подчеркнул, что эту проблему необходимо решать комплексно. В частности, он предложил увеличить число топ-вузов в регионах, ужесточить требования к олимпиадам и присмотреться к ЕГЭ по отдельным предметам.



«Мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается год от года количество стобалльников», — отметил Фальков.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, в Министерстве науки и высшего образования подсчитали по итогам 2021 года, сколько победителей и призёров олимпиад поступило в вузы без экзаменов. Таких ребят оказалось более 6,5 тысяч. Причём олимпиадников оказалось так много, что некоторым из них даже не хватило бюджетных мест. Такая же ситуация произошла и с некоторыми 100-балльниками. Вузам пришлось зачислять их за счёт своих собственных средств. В числе таких вузов НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, ИТМО, РАНХиГС и другие.





